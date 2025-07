A19, i lavori saranno solo di notte «per ridurre i disagi agli automobilisti»

I lavori più impattanti sull’autostrada A19 Palermo-Catania si svolgeranno solo di notte. L’annuncio arriva dall’Anas che precisa che si tratta di un’indicazione arrivata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nel suo ruolo di commissario straordinario per la A19, per «ridurre i disagi agli automobilisti». Dal 29 al 31 luglio, tra le 22 e le 6, sarà chiuso il viadotto Morello (dal chilometro 106,947 al chilometro 112,390). Il traffico sarà deviato sugli svincoli di Caltanissetta (al chilometro 103,500) ed Enna (al chilometro 119,500), tramite le statali 626, 122 e 117 bis.

Gli interventi notturni riguardano: il rifacimento della segnaletica e installazione di dispositivi rifrangenti e la rimozione delle ormaie e risagomatura del piano viabile. L’opera fa parte del piano da 107 milioni di euro per la riqualificazione del viadotto in direzione Catania – oltre ai fondi già impiegati per l’altra direzione – che prevede la demolizione di 76 campate e la ricostruzione del by-pass secondo gli attuali standard. «Lavorare di notte significa meno disagi per i cittadini e un’accelerazione nel processo di ammodernamento della rete viaria siciliana», si legge a conclusione del comunicato di Anas.