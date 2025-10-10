Foto di CAS

Lavori sulla A18 tra Giarre e Acireale, i cantieri dureranno alcune settimane

10/10/2025

Saranno settimane di traffico e disagi a causa dei lavori previsti lungo l’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Acireale. I cantieri riguarderanno la riqualificazione delle barriere spartitraffico in uno dei tratti più congestionati di tutta la Messina-Catania.

Quando cominceranno i lavori sulla A18

I lavori, secondo quanto comunicato dalle autorità, cominceranno il 13 ottobre e dureranno fino a giorno 30 dello stesso mese. Per effettuare le operazioni di riqualificazione delle barriere spartitraffico sarà necessaria la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Il tutto avverrà sia in orario diurno che notturno con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Unica alternativa è quella che prevede l’utilizzo della strada statale 114, con uscita allo svincolo di Giarre e rientro in autostrada allo svincolo di Acireale, per coloro che viaggiano in direzione Catania. Per chi procede in direzione Messina, invece, è consigliata l’uscita allo svincolo di Acireale e il rientro in autostrada a Giarre.

