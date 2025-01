Acireale, per lavori resterà chiuso il casello autostradale in direzione Catania

Foto Google Maps

Dal 28 al 31 gennaio resterà chiuso lo svincolo di Acireale dell’autostrada A18 Catania-Messina, limitatamente alla rampa d’ingresso in direzione del capoluogo etneo. A disporre lo stop alla circolazione, con un’ordinanza, è stato il Consorzio autostrade siciliane (CAS). Dietro la misura, che rischia di paralizzare ulteriormente la viabilità in un’arteria già compromessa dal traffico, ci sono dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura, della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete antisasso relativamente al cavalcavia numero 23.

Dopo questo primo stop ci sarà una nuova chiusura dal 7 al 10 febbraio. In questo caso però sarà chiuso il casello di Acireale ma limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania. Tramite un comunicato stampa, inviato dal Comune di Acireale, si consiglia ai cittadini di organizzarsi per tempo, prevedendo percorsi alternativi. La polizia locale sarà sul posto per fornire l’opportuna assistenza agli automobilisti.