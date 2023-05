Mafia, resta in carcere Laura Bonafede. Rigettata istanza di scarcerazione per l’amica di Messina Denaro

Laura Bonafede resta in carcere. Il tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di scarcerazione dei legali della maestra elementare di Campobello di Mazara accusata di avere aiutato nella quotidianità della latitanza Matteo Messina Denaro.

La donna si trova in carcere da ormai quasi un mese: era il 13 aprile quando sono scattate per lei le manette. Accertata ormai la frequentazione tra la maestra, che non ha voluto rispondere alle domande dei giudici, e il boss di cosa nostra da parte degli inquirenti, che hanno documentato una corposa messaggistica fatta di richieste in codice e culminata con frequenti incontri.