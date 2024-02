Era latitante da 13 anni. Arrestato un 51enne alla stazione centrale di Catania

La polizia di Catania ha catturato un 51enne latitante da circa 13 anni durante un controllo all’ingresso della stazione ferroviaria centrale. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Catania perché deve espiare una pena di 2 anni, 8 mesi e 3 giorni per due condanne per aver ripetutamente violato la sorveglianza speciale alla quale era stato posto per vari reati tra cui estorsione, rapina, associazione a delinquere e produzione e traffico di sostanze stupefacenti.