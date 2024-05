Europee, il dilemma di Cuffaro. Tutti in cerca dei voti dell’ex governatore ma in pochi vogliono andare in Europa con lui

Le elezioni europee sono ormai alle porte, i giochi sono fatti, le alleanza strette o in pausa e tra poco più di un mese si andrà alla prova delle urne. I nodi sono più o meno tutti sciolti. Tranne uno: che fine faranno i voti di Totò Cuffaro? Il leader della Democrazia cristiana su questo è tornato a parlare ed è stato pure abbastanza chiaro: «Voglio ribadire che, pur in assenza del nostro simbolo e dei nostri candidati, rimarrà fermo e convinto l’impegno dell’intera comunità politica della Democrazia cristiana nel sostenere unitariamente i tentativi che all’interno del centrodestra stanno puntando anche in questa consultazione europea e auspichiamo ancor più, nel prossimo futuro, sull’edificazione dell’esperienza politica e del Partito popolare Europeo, sulle ragioni fondanti della sua identità e del suo patrimonio di valori».

Insomma, il pacchetto dell’ex presidente della Regione, che non è riuscito a presentare una sua lista nonostante in sede di Regionali valesse 150 mila voti, preferenza più, preferenza meno, andrà a contribuire al buon risultato del centrodestra. Ok, ma come? Chi sarà il candidato appoggiato dalla Dc è quesito ancora irrisolto, ancor più che arriva dopo na campagna piuttosto complicat portata avanti dagli alleati di Cuffaro. I grandi partiti infatti se da una parte vorrebbero con bramosia uno stock di voti che sulla carta negli ultimi mesi si è pure consolidato, dall’altra non vogliono saperne nulla di Totò. Si veda come esempio quello di Forza Italia: il presidente Renato Schifani aveva pure teso una mano alla Dc invitandone gi esponenti in lista, salvo poi fare dietro front su indicazione di Tajani.

D’altra parte la strategia di partito è stata quella del rebranding all’insegna dell’antimafia, con tanto di candidatura di Caterina Chinnici come capolista. Fatto che per Cuffaro suona come una preclusione. E lui non l’ha presa bene, tanto che ha pure ricordato: «Al di là dei comprensibili riferimenti al mio trascorso giudiziario, utilizzati spesso in dispregio dei principi costituzionali della funzione rieducativa della pena e delle stesse sentenze della magistratura di sorveglianza in tema di riabilitazione, risulta evidente che in tante occasioni sono stato tirato in ballo solo in funzione strumentale a contese per l’affermazione di leadership personali ed equilibri di potere tra alcuni dei partiti in campo e all’interno di essi»

E poi c’è Matteo Renzi. Con lui l’accordo era saltato all’ultimo momento, ma i buoni rapporti con luogotentente renziano in Sicilia Davide Faraone non sono certo novità. Lo stesso Renzi ieri a Palermo ha detto che «nonostante gli accordi siano saltati difendo Cuffaro, basta con qusto giustizialismo». Dichiarazioni che rischiano di fargli fare jackpot accaparrandosi in un colpo solo i voti di parte dei cuffariani e senza tuttavia doversi portare dietro l’ingombro di una figura, quella dell’ex presidente della Regione, che in Sicilia porta e porterà voti ed è richiestissima, ma viene chiaramente snobbata quando si tratta di presentarsi in Europa.