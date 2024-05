Violenze sessuali per 17 anni a una disabile psichica: condannato un 79enne messinese

Foto di rawpixel.com

Un uomo di 79 anni di San Piero Patti (in provincia di Messina) è finito ai domiciliari per violenza sessuale aggravata con una condanna di tre anni e otto mesi di reclusione. L’anziano è accusato di avere abusato di una conoscente in condizioni di inferiorità psichica dal 2006 fino al mese di novembre dell’anno scorso. L’uomo, dopo essere stato arrestato dai carabinieri della cittadina del Messinese, è finito ai domiciliari in casa sua.