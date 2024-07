Un latitante è stato arrestato all’aeroporto di Catania

Un 24enne latitante è stato arrestato all’aeroporto di Catania. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia di frontiera. L’uomo di origine rumena ha alle spalle un curriculum criminale fatto di diversi reati commessi in provincia di Catania, con una serie di provvedimenti di condanna già emessi nei suoi confronti.

In particolare, l’uomo ha commesso furti e rapine in diversi centri, da Sant’Agata Li Battiati a Risposto (in provincia di Catania), fino a Taormina (nel Messinese). Finora, però, si era reso irreperibile. Tramite una serie di controlli mirati e agli accertamenti incrociati, gli agenti della polizia di frontiera sono riusciti a individuarlo a bordo di un volo diretto per Catania, decollato da Iasi, in Romania.

Dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, i poliziotti l’hanno atteso al gate dove, non appena sbarcato, è stato fermato e arrestato, notificandogli il provvedimento dell’ufficio esecuzioni della procura distrettuale di Catania, di esecuzione pene concorrenti, con relativo ordine di carcerazione che pendeva a suo carico, a seguito di condanne del tribunale di Catania.

Più volte condannato per evasione e per reati contro il patrimonio, il 24enne dovrà scontare una pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, nel carcere di piazza Lanza a Catania, dove, ultimati gli accertamenti di rito, è stato portato.