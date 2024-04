Migranti, nella notte nuovi sbarchi a Lampedusa: 1200 persone nell’hotspot. A breve trasferimenti

Motovedette in azione per soccorsi a barchini carichi di migranti, Lampedusa, 31 ottobre 2022. ANSA/ CONCETTA RIZZO

Sei imbarcazioni soccorse e una arrivata direttamente sulla spiaggia. Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, dove nel giro di poche ore sono arrivate 333 persone, a bordo di sette barche. Nell’intera giornata di ieri ci sono stati 16 sbarchi e l’arrivo di 670 persone. Al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 1263 migranti, tra cui 157 minori non accompagnati. A bordo della barca arrivata autonomamente sulla spiaggia c’erano 58 persone, che hanno detto di essere partite da Zuara, in Libia. Il gruppo è composto da persone originarie di Bangladesh, Egitto e Pakistan.

Invece le sei barche soccorse da guardia di finanza e guardia costiera sarebbero partite da El Amra, Soussa e Mahdia, in Tunisia. Tra loro persone originarie di Gambia, Nigeria, Senegal, Guinea, Mali e Costa d’Avorio. Tra loro anche donne e minori. In mattinata 261 persone saranno trasferite via nave a Porto Empedocle, 180 andranno a Bergamo in aereo. In serata è previsto un terzo trasferimento.