Migranti, altri 12 sbarchi a Lampedusa: 504 persone arrivano sull’isola. Domani trasferimenti via nave e in aereo

Oggi dodici imbarcazioni sono state soccorse nel mare di Lampedusa, per un totale di 504 persone arrivate sull’isola. Le ultime sei barche sono state soccorse dalla guardia costiera in un’unica operazione: a bordo persone originarie di Costa d’Avorio, Mali, Senegal, Guinea e Gambia. Ai soccorsi hanno detto di essere partite da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato una cifra che va da mille a 3500 dinari tunisini. Prima di loro sono arrivate a Lampedusa 184 persone, che viaggiavano su quattro imbarcazioni: tra queste anche le 45 soccorse nella notte nell’area di ricerca e soccorso maltese.

In questo caso i gruppi erano composti da persone originarie di Marocco, Somalia, Sudan, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Mali e Senegal. Alcune di loro sarebbero partite da Zuara, in Libia, altre da Sfax e da Al Amra, in Tunisia. Nel frattempo oggi 240 persone che erano nell’hotspot di Lampedusa sono partite verso Agrigento, a bordo di un traghetto di linea. Alle persone rimaste nel centro di contrada Imbriacola si sono aggiunte le ultime 230: nella struttura ora sono presenti 731 persone. La prefettura di Agrigento ha disposto per domani mattina il trasferimento via mare di 350 migranti, nel pomeriggio invece un volo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni porterà a Bergamo 180 persone.