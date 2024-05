Catania, un appartamento monitorato per lo spaccio di droga: quattro arresti

Quattro catanesi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri hanno arrestato un 18enne, un 22enne, un 23enne e un 27enne nel quartiere San Cristoforo di Catania. I militari, passando lungo via Di Giacomo, hanno notato uno strano via vai di persone che entrate in un appartamento uscivano dopo pochi minuti. Così hanno deciso di effettuare un appostamento.

Acquisite tutte le informazioni e notata la presenza di alcune telecamere, i carabinieri hanno deciso di entrare nella palazzina accodandosi ad alcuni ignari clienti. Arrivati davanti alla porta dell’abitazione, hanno fatto irruzione mentre il pusher aprica per consegnare una dose all’acquirente. All’ingresso, appoggiato su una scrivania, c’era un monitor con le riprese delle telecamere di videosorveglianza e, accanto i quattro giovani seduti attorno a una tavola rotonda.

Nello stabile sono stati recuperate dieci dosi per un totale di oltre 30 grammi di marijuana, bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e 355 euro ritenuti guadagni dello spaccio. I quattro giovani sono stati arrestati. La droga, il materiale per il confezionamento e la tv collegata all’impianto di videosorveglianza sono stati sequestrati.