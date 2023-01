Lampedusa, morti annegati un bambino e un uomo. Procura di Agrigento apre inchiesta

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I trenta migranti, salvati dalla capitaneria di porto a 38 miglia dalla costa, stanno per arrivare nel molo Favarolo sull’isola di Lampedusa.

Tutti i superstisti, come sempre avviene in casi di questo genere, verranno ascoltati per provare a ricostruire cosa sia accaduto durante il viaggio e come e perché il bambino di un anno e l’adulto siano finiti in mare e morti annegati. Si cercherà anche di identificare gli scafisti.