Lampedusa, trovato in mare un cadavere in decomposizione. È di un giovane

Il cadavere di un migrante è stato trovato in mare davanti all’isola di Lampedusa. Il rinvenimento è avvenuto all’alba da parte di una motovedetta che stava rientrando verso il molo Favaloro dopo avere soccorso 37 persone su un barcone. Si tratterebbe del corpo di un giovane – fra i 20 e i 30 anni – in avanzato stato di decomposizione. «Ho visto i barchini con i quali i migranti arrivano – ha detto il neoquestore di Agrigento Emanuele Ricifari – Ed è osservando queste imbarcazioni che si capisce qual è il porto di partenza, cambiano se la base è la Tunisia, la Libia o la Cirneaica». A preoccupare in questo momento è soprattutto la nuova tratta con i barchini che partono dalla Tunisia. «Sono di ferro assemblato – ha sottolineato Ricifari – e hanno una galleggiabilità inferiore rispetto a quelli di legno o di resina».