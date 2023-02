Palermo: ladri al teatro Politeama, rubato un violino prezioso

I ladri sono entrati nel camerini degli artisti al teatro Politeama di Palermo, hanno forzato gli armadietti portando via alcuni oggetti tra cui un violino prezioso. Sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire la dinamica e individuare gli autori del gesto. Proprio per questo sono già state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona del teatro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica.