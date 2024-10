Ancora un progetto immobiliare green di lusso: alla periferia di Catania si lavora a La Vela

Una vela verde con «appartamenti perfetti» che spiccheranno in posizione centrale, tra le sciare laviche e i quartieri Montepalma, a Misterbianco, Nesima e San Nullo, a Catania. Sono solo alcune delle caratteristiche del residence La Vela. Un progetto avveniristico, nel territorio del capoluogo etneo, «dall’architettura rigorosa e dalle moderne tecnologie, in prossimità della tangenziale», si legge nella presentazione. Otto fabbricati, 176 unità abitative e 68 posti auto riservati ai residenti. Di completo non c’è ancora nulla, ma – come verificato da MeridioNews – è già possibile farsi avanti per l’acquisto tramite la nota agenzia immobiliare Engel & Voelkers. I prezzi d’acquisto, al momento, variano da 1700 a 2970 euro al metro quadro. Tutto in base alla soluzione abitativa che verrà scelta. Stando al progetto, si potrà optare per un piano terra con giardino, da 140 a 170 metri quadrati, i piani intermedi da 115 metri quadrati con balconi da 25 metri quadrati e, infine, gli attici al quinto piano, che vengono proposti sul lato interno, con una grandezza di 144 metri quadrati, e su quello esterno fino a 150 metri quadrati.

La Vela, se mai verrà costruita e ultimata, si pone in controtendenza rispetto alla corsa di Catania verso il cielo con palazzi sempre più alti. Tuttavia conferma come nel capoluogo etneo si continui a costruire occupando anche gli ultimi spazi di territorio liberi dal cemento. Il progetto La Vela viene proposto con infissi di ultima generazione, «che con un profilo sottile in alluminio a taglio termico, offre la migliore resistenza allo scambio di aria calda-fredda tra l’interno e l’esterno dell’abitazione». Una parte della presentazione degli appartamenti è riservata alla domotica: «Climatizzazione, luci, tapparelle e consumi sono gestiti anche a distanza tramite un’app dedicata», si legge nel progetto. Due aziende italiane, invece, si occuperanno di «sanitari e rubinetterie di pregio», così da elevare «l’ambiente a un livello di eleganza e funzionalità superiore. I materiali scelti, di altissima qualità, garantiscono non solo una resa estetica impeccabile, ma anche una durabilità nel tempo».

Tra le altre caratteristiche del progetto c’è lo spazio dedicato al parco. Un’area verde che, come si vede dai vari rendering, verrà realizzata al centro dei complessi immobiliari disposti a forma di vela. Il tutto in nome di «un approccio sostenibile e orientato al benessere nella sua eccezione più ampia». In prossimità dei parcheggi – con 30 colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici – è possibile vedere due piscine, di cui una probabilmente dedicata ai bambini; e per quest’ultimi ci sarà anche un campo da basket. Prevista pure un’area relax e una wellness, per un totale di 1610 metri quadrati. Il tutto sarà dotato di pannelli solari: stando ai numeri del progetto, occuperanno un’area complessiva di 5400 metri quadrati. I tempi di realizzazione di questa operazione immobiliare non sono noti. Non resta che aspettare.