La Sicilia che verrà, ospite Giovanni La Magna (Asec trade): «Ad agosto prezzi ai massimi storici»

I costi della luce, del gas, le bollette pazze ma anche le responsabilità nei confronti degli utenti. Analisi generale sui prezzi dell’energia ieri sera durante il programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite il presidente di Asec trade, Giovanni La Magna, che non ha nascosto le difficoltà, per le società operanti nel settore, collegate all’aumento dei costi. Una crescita che, inevitabilmente, si riflette sulle utenze. Per questo ha invitato a risparmiare, a limitare i consumi indicando alcuni suggerimenti: utilizzare lampade a led, premere il testo off nelle ciabatte utilizzate per alimentare diversi apparecchi quando non vengono utilizzati, controllare la caldaia. Piccoli accorgimenti che possono fare la differenza anche per rispettare l’ambiente e limitare gli sprechi. «Il bimestre agosto/settembre – ha dichiarato La Magna – è stato quello più caldo in termini di costi per l’energia. I prezzi sono arrivati ai massimi storici. Facendo riferimento ai numeri, i costi che solitamente si aggiravano intorno ai 50-60 euro a megawattora sono arrivati a 545 euro a megawattora». – Per rivedere la puntata clicca qui