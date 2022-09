La Sicilia che verrà, l’ospite è Giovanni Barbagallo. «L’isola in questi anni non è stata governata bene»

Analisi politica a tutto tondo con Giovanni Barbagallo ospite del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv (canale 81). Già sindaco di Trecastagni e parlamentare, Barbagallo ha dato il suo punto di vista sul momento che si sta vivendo e sull’appuntamento con le urne del 25 settembre. «Una scelta di campo», ha sottolineato anche alla luce di uno scenario e di un rapporto tra cittadini e partiti assai mutato nel tempo. Per tale ragione, Barbagallo non si è detto stupito del numero di candidati alla presidenza della Regione ma anche del successo ottenuto cinque anni addietro dai movimenti populisti. Di fondo, la carenza di dirigenti di partito formati e politiche di breve respiro. «La politica come la intendevo io, legata a un sistema di valori che la precede e la alimenta, non c’è più. C’è una politica di strategie», ha detto Barbagallo.

Guarda la puntata con Giovanni Barbagallo, ex deputato regionale ed ex sindaco di Trecastagni.