La Sicilia che verrà, l’ospite è Gianluca Ius. Le sfide economiche che attendono l’isola nei prossimi mesi

La crisi economica, l’inflazione, la perdita della ricchezza. Sono stati i principali temi trattati ieri sera durante il programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv (canale 81). Ospite Gianluca Ius, esperto di economia e finanza. Con lui si è parlato anche di risparmio, dei depositi bancari e dei provvedimenti a sostegno delle famiglie, di interventi necessari per favorire il lavoro. Attenzione puntata, quindi, sul reddito di cittadinanza e sulle difficoltà che incontrano le imprese. Ius ha pure indicato le possibili ricette di politica economica da seguire per scongiurare ulteriori effetti negativi sul sistema e suggerito ricette da attuare per tutelare gli investimenti. «Ci aspetta un autunno difficile, mi auguro un governo che possa affrontare le problematiche del Paese in una maniera adeguata», ha detto Ius.

