Foto di Francesco Chiot per Good Vibrations Entertainment

La sera dei miracoli, l’omaggio a Lucio Dalla torna in Sicilia: «Un doppio onore in una terra culla della cultura»

26/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

La sera dei miracoli, il più apprezzato omaggio a Lucio Dalla torna in tour in Sicilia con tre date. Si parte il 26 marzo al teatro Aristo di Trapani; per poi spostarsi, il 27 marzo, al Metropolitan di Catania e il 28 marzo al forum Palabellavia di Agrigento. Con la produzione Good Vibrations Entertainment, lo spettacolo spazia tra titoli iconici: da 4 marzo 1943 Come è profondo il mare, passando per L’anno che verràCaruso e tanti altri successi del cantautore bolognese. Proposti in Sicilia, terra a cui Dalla era affezionato, tanto da avere una casa a Milo, sull’Etna, vicino a Franco Battiato. «La Sicilia non è una regione qualsiasi per chiunque faccia musica – commenta Lorenzo Campani, voce del gruppo -. Essere ambasciatori della musica di Lucio Dalla è già un onore incredibile, ma esserlo nella culla di una cultura antichissima, lo è ancora di più». Cultura che, insieme alla dimensione del mare, risuona anche nella produzione di Dalla, ricorda Campani.

Che intende restituire al pubblico proprio le suggestioni della musica del cantautore bolognese. «Il nostro lavoro è aprire un capitolo nuovo, con umiltà e in punta di piedi – racconta -. Non ci interessa scimmiottare uno dei più grandi cantautori italiani, ma cerchiamo piuttosto di andare nel profondo del valore comunicativo della sua musica. Vogliamo far rivivere a chi ascolta, attraverso una esibizione del tutto originale, quei colori e sensazioni». In una dimensione di gruppo, anch’esso elemento fondamentale della carriera di Dalla. «Tra di noi c’è un rapporto di stima, amicizia e lavoro continuo – aggiunge il frontman -. Così come nella storia di Dalla, in cui i musicisti, specie quelli dei traguardi importanti, erano sempre gli stessi». Affiatamento che il cantante testimonia, riportando un aneddoto: «Ho spesso condiviso il palco e l’amicizia con Ricky Portera (storico chitarrista, ndr) e, quando parliamo, viene sempre fuori questa cosa: prima di essere gli Stadio, loro erano I Dalla», sorride Campani.

Già noto per aver preso parte nel Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per aver partecipato la The Voice of Italy, Lorenzo Campani ha collaborato con altri nomi storici italiani come Ligabue e Vasco Rossi. Ad affiancarlo ne La sera dei miracoli sarà la band composta da Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli Ivan Geronazzo (chitarre). In uno spettacolo supportato da una scenografia che promette grande suggestione ed emozioni, anche grazie a un curato gioco di luci.

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