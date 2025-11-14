Foto ufficio stampa

Il 29 agosto 2026 Palermo ospiterà una delle tappe italiane di L’Arca di Loré-Jova Summer Party 2026, il nuovo progetto di Lorenzo Cherubini che unisce musica, pedalate, incontri e avventura. Dopo aver attraversato festival internazionali e grandi città del mondo, Jovanotti torna in Italia con un percorso inverso rispetto al PalaJova 2025, partendo dalla Sardegna e attraversando Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia, fino a concludere la tournée al Circo Massimo di Roma con il grande evento Jova al Massimo.

L’Arca di Loré trasforma ogni tappa in una festa collettiva, scegliendo luoghi raramente toccati dalla musica live come ippodromi, aree industriali dismesse e spazi urbani reinventati. A Palermo, l’evento si terrà presso l’Ippodromo La Favorita, dove il villaggio accoglierà il pubblico fin dal primo pomeriggio con artisti internazionali, dj e realtà locali, aree di intrattenimento, giochi, zone relax e un’offerta di food & beverage basata sulle eccellenze regionali.

Musica, band internazionale e sostenibilità

A bordo dell’Arca c’è una band internazionale che accompagna l’artista da anni, con musicisti provenienti da diversi continenti, capaci di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica e irripetibile. Dal funk all’afrobeat, dal soul alla cumbia, ogni tappa è un live vivo e dinamico, dove la musica si rigenera insieme al pubblico.

Il tour sarà al 100 per cento sostenibile, con energia fornita da impianti rinnovabili, gestione dei rifiuti attenta alla raccolta differenziata e collaborazione con consorzi di riciclo. Trenitalia, official green carrier, offrirà sconti dal 20 al 75 per cento per raggiungere le tappe su treni Frecce e Intercity, minimizzando l’impatto ambientale. L’Arca di Loré non è solo un tour, ma un ecosistema poetico ed energetico, un viaggio collettivo su due ruote che celebra musica, allegria e partecipazione, ricordando che anche nei tempi complessi la felicità può essere un atto rivoluzionario.