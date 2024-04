Migranti, prosciolto l’equipaggio della nave Iuventa: per il giudice «non luogo a procedere»

Foto della pagina Facebook Iuventa-crew

Non luogo a procedere. Dopo sette anni si è chiuso il procedimento penale nei confronti dell’equipaggio della nave Iuventa dell’organizzazione non governativa Jugend Rettet. Coinvolte nel procedimento anche le organizzazioni umanitarie Save The Children e Medici Senza Frontiere. Le ong erano accusate dai pubblici ministeri di Trapani di aver stretto accordi con i trafficanti e di non avere in realtà prestato soccorso alle persone migranti, ma di aver fatto loro da taxi, trasbordandole dalle navi libiche, alle quali poi avrebbero permesso di tornare indietro indisturbate. Oggi il giudice dell’udienza preliminare si è espresso per il non luogo a procedere.

Questo tipo di proscioglimento era stato chiesto dalla stessa procura di Trapani, dopo un’inchiesta costata circa tre milioni di euro. Nel procedimento era costituito parte civile il ministero dell’Interno, che si è rimesso alla decisione del giudice. I pubblici ministeri avevano anche disposto il sequestro dell’imbarcazione Iuventa, che nel frattempo ha subito molti danni ed è al momento inutilizzabile.