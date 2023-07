IT-alert in Sicilia, oggi il sistema di allarme farà suonare i cellulari

Oggi alle 12 tutti i siciliani riceveranno sul proprio smartphone il messaggio di test IT-alert. Ma di cosa si tratta? Si sta testando un nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, che stamattina emetterà un suono diverso da quello che ciascuno ha impostato nel proprio telefono. Dopo la ricezione del messaggio si dovrà soltanto andare sul sito www.it-alert.it e rispondere al questionario, i cui esiti serviranno per capire cosa si potrebbe migliorare o rivedere del mezzo in questione. Un’esercitazione che si concentra sull’importanza di informare in maniera tempestiva la popolazione in caso di gravi emergenze. Sei i casi specifici di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. IT-alert verrà integrato ai consueti metodi di comunicazione regionale e nazionale. Dopo quello in Sicilia, i due prossimi test sono previsti in Calabria (7 luglio) ed Emilia-Romagna (10 luglio). Il test, invece, si è già svolto in Toscana e Sardegna.