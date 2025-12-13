Foto di Vigili del fuoco

Ispica-Pachino, un camion carico di ortaggi è finito fuori strada

13/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un camion carico di ortaggi è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 49 che collega Ispica a Pachino, in provincia di Ragusa. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.20. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro autonomo.

L’incidente del camion carico di ortaggi sulla Ispica-Pachino

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica e nell’incidente l’autista è rimasto illeso. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo. Subito dopo il sinistro sono iniziate le procedure di scarico del mezzo per procedere alla rimozione con l’ausilio di una autogru. Sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Ma Faraoni precisa: «Serve affrancarsi dal Bambin Gesù»
Leggi la notizia

Un camion carico di ortaggi è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 49 che collega Ispica a Pachino, in provincia di Ragusa. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.20. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro autonomo. L’incidente del camion carico di ortaggi sulla Ispica-Pachino Sul posto sono intervenuti i vigili […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze