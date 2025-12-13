Ispica-Pachino, un camion carico di ortaggi è finito fuori strada

Foto di Vigili del fuoco

Un camion carico di ortaggi è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 49 che collega Ispica a Pachino, in provincia di Ragusa. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.20. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro autonomo.

L’incidente del camion carico di ortaggi sulla Ispica-Pachino

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica e nell’incidente l’autista è rimasto illeso. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo. Subito dopo il sinistro sono iniziate le procedure di scarico del mezzo per procedere alla rimozione con l’ausilio di una autogru. Sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza.