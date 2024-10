Ispica, scontro tra camion e auto: feriti incastrati tra le lamiere

Un autocarro che trasporta Gpl e un’auto si sono scontrati nel Ragusano. L’incidente è accaduto questa mattina a Ispica, nella rotatoria della ex strada statale, che porta verso Siracusa. Nell’impatto alcune persone a bordo dei mezzi sono rimaste ferite e incastrate tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per estrarli e per mettere in sicurezza il camion.