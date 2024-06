Isola delle Femmine, fermano il taxi e rapinano due turisti: arrestate quattro persone

Avrebbero seguito il taxi per alcuni chilometri, poi la rapina. Quattro persone di Palermo – tra i 22 e i 33 anni – sono state arrestate dai carabinieri: l’accusa è di rapina a mano armata. I quattro sarebbero gli autori di una rapina avvenuta il 4 giugno 2022 a Isola delle Femmine, nel Palermitano; vittima una coppia italiana residente nella Repubblica Ceca. Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, la coppia si sarebbe trovata a bordo di un taxi, che sarebbe stato affiancato da una moto di grossa cilindrata in via degli Oleandri. L’auto sarebbe stata seguita dai quattro uomini fin dalla sua partenza, avvenuta a Cinisi, sempre nel Palermitano.

L’auto sarebbe stata bloccata e mentre uno dei rapinatori avrebbe minacciato il tassista con un casco, altri due rapinatori sarebbero riusciti a rubare l’orologio dal polso di una delle persone della coppia. L’orologio avrebbe avuto le fattezze di un Rolex Daytona nero e oro dal valore di 20mila euro, ma si sarebbe trattato di un’imitazione. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili: Vincenzo Rao (32 anni) e James Berty Candeh (33 anni) sono stati portati in carcere, Ludovico Accetta (28 anni) e Manuel Picciotto (21 anni) sono ai domiciliari.