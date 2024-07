Festa sull’Isola delle Femmine, 80 persone denunciate. La proprietaria: «Le ho autorizzate io»

Foto di Susana Gaido

Sono state denunciate alla procura le 80 persone che hanno partecipato alla festa che si è svolta lo scorso 29 giugno sull’Isola delle Femmine. La festa sarebbe stata organizzata dai due fratelli Vito e Antonio Triolo. Per tutte le 80 persone denunciate il reato contestato è aver preso parte allo svolgimento di un’attività pubblicitaria non autorizzata dall’ente gestore della riserva, che è la Lega italiana protezione uccelli (Lipu); l’Isola delle Femmine, inoltre, è una riserva naturale. Il gruppo di persone ha raccontato di essere andato sull’isolotto – con il consenso della proprietaria – per un video promozionale.

Ai due fratelli è stata contestata anche l’organizzazione dell’evento senza autorizzazione dell’autorità pubblica. L’indagine è condotta dalla guardia di finanza. Sabato 29 giugno la manifestazione è stata interrotta dopo la segnalazione di tante persone che si trovavano nella spiaggia di fronte l’Isola: l’evento è sembrato da subito una manifestazione fuori dai regolamenti vigenti. Nel frattempo è intervenuta la marchesa Paola Pilo Bacci, proprietaria dell’Isola delle Femmine. «Avevo dato io il permesso agli organizzatori – che sono anche miei nipoti – di girare un video sull’isolotto di famiglia», dice Pilo Bacci. «Il video doveva essere un ricordo del loro compleanno – dice la marchesa – e uno spot promozionale della proprietà, che è in vendita», sembra per un milione e 650mila euro.

«Sulla vicenda – continua Pilo Bacci – sono state scritte delle sciocchezze. Isola delle Femmine non è una riserva integrale, ma una riserva orientata. Una differenza che incide sui vincoli». Alla guardia di finanza anche i due fratelli hanno detto di essere stati autorizzati da Pilo Bacci a girare un video pubblicitario sulle bellezze dell’Isola delle Femmine. La marchesa sostiene che la vicenda sia stata ingigantita dalla Lupu e nega che sull’Isola siano stati lasciati dei rifiuti.