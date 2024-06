Festa abusiva sull’Isola delle Femmine con 200 persone: «Uno scempio nella riserva»

Foto di Susana Gaido

Una festa non autorizzata è stata organizzata sull’isolotto di Isola delle Femmine, nel Palermitano. Circa 200 persone si sono spostate da un club sulla costa sull’isolotto. L’evento non autorizzato – che, come spiegano dalla Lipu (l’associazione animalista che ha in gestione lo scoglio) non sarebbe nemmeno autorizzabile – è stato fermato dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza.

I militari sono arrivati con le motovedette e hanno identificato tutti. Sono stati chiamati a supporto gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri, finanzieri e poliziotti per identificare tutti i partecipanti alla festa. Un evento iniziato in un locale fino alla decisione di spostarsi sull’isolotto che è di proprietà privata ma anche riserva e area marina protetta. Con le barche hanno raggiunto i 15 ettari di roccia dove spicca una torre parzialmente distrutta. Un luogo esclusivo per una festa a cui hanno partecipato persone della borghesia palermitana, imprenditori e professionisti conosciuti.

«Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d’assalto l’isolotto riserva naturale. Una cosa davvero molto grave – commenta Vincenzo Di Dio, direttore della riserva gestita dalla Lipu – Anche perché, in questo periodo ci sono specie che nidificano nell’Isola: per questo dall’1 marzo al 30 giugno le visite sono sospese». Sembra sconfortato Di Dio dopo il sopralluogo effettuato sull’Isola delle Femmine: «Un vero scempio. Tante cicche di sigarette, bottiglie di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Mi dicono che si tratta di imprenditori e professionisti conosciuti. Un vero disastro. La riserva è fruibile – conclude il direttore Di Dio – ma attraverso i percorsi e i sentieri. In tanti arrivano sull’isolotto e lasciano questa zona di riserva meglio di come la trovano, non certo in questo modo».