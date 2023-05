Siracusa, irregolare autobus della gita di scuola elementare

Sanzione e fermo amministrativo di un autobus turistico bloccato a un controllo dalla polizia stradale. Il mezzo stava trasportando 35 bambini della scuola primaria di Siracusa per una visita a un sito archeologico della zona sud della provincia aretusea. Gli agenti hanno intercettato l’autobus e dal controllo hanno accertato che le vie di fuga erano inefficienti e che, in caso di emergenza, le porte dell’autobus non si sarebbero aperte in modalità manuale. Al conducente e al titolare della ditta di noleggio è stata elevata una sanzione pecuniaria oltre al fermo del veicolo. Per i bambini la gita è continuata a bordo di un altro autobus.