Scende dall’auto in panne sulla A18: investito e ucciso

16/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Scende dall’auto in panne e viene investito e ucciso: è quanto accaduto oggi pomeriggio lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. L’incidente, nello specifico, è avvenuto all’altezza dei caselli autostradali di San Gregorio di Catania, nel Catanese.

Scende dall’auto, investito e ucciso sull’A18

La vittima è un uomo di 50 anni residente a Siracusa. Il 50enne era alla guida della sua auto quando ha forato uno pneumatico ed è stato costretto a fermarsi. L’uomo ha chiamato il carro attrezzi tramite l’assicurazione del mezzo. Sceso dall’auto, è stato travolto e ucciso da un’auto sull’autostrada A18 proprio ai caselli di San Gregorio.

Le indagini sull’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti la polizia stradale di Catania per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Nel luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza con gli operatori sanitari del 118, ma per il 50enne non c’è stato niente da fare. Al momento, a causa dell’incidente, si registrano rallentamenti alla viabilità lungo l’autostrada A18 in direzione Catania.

