Travolto da una macchina mentre passeggia, un 42enne in codice rosso a Cinisi

Un carabiniere di 42 anni, libero dal servizio, è stato travolto da un’auto mentre passeggiava lungo corso Umberto, a Cinisi, nel Palermitano. Alla guida del mezzo una donna, le cui generalità non sono ancora state rese note. L’impatto è stato violento: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Il militare, in condizioni gravi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La prognosi è riservata. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.