Calcio Catania, l’intervista al difensore Francesco Rapisarda

Sei reti e sette assist. La prima stagione di Francesco Rapisarda in maglia rossazzurra è da incorniciare. Una stagione unica per il terzino cresciuto nel quartiere Pigno che è ritornato a giocare nella sua città dove è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione in Lega Pro del club di Ross Pelligra.