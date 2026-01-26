Interrotta per una frana la linea ferroviaria tra Canicattì e Gela

Foto RFI

Un movimento franoso in località Sant’Oliva, sulla linea Caltanissetta-Siracusa, ha reso necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Canicattì e Gela. Questo quanto si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.