Foto di carabinieri

Inseguimento tra Paternò e Belpasso: arrestato 19enne, auto rubata e munizioni in casa

25/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un inseguimento ad alta velocità tra le strade statali del Catanese si è concluso con l’arresto di un 19enne, accusato di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni. È quanto emerso da un’operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo e della sezione Radiomobile di Paternò.

L’inseguimento lungo la strada statale 284

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo lungo la strada statale 284, hanno notato tre veicoli sopraggiungere dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta e a distanza ravvicinata. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i carabinieri, i quali hanno invertito la marcia iniziando a tallonare la colonna.

L’inseguimento, proseguito per circa dieci chilometri anche lungo la statale 121, si è concluso nella frazione di Piano Tavola, nel territorio di Belpasso. Qui il conducente di un’utilitaria bianca, dopo una guida definita particolarmente pericolosa, ha imboccato la zona industriale a forte velocità, ignorando anche la segnaletica di stop, fino a fermarsi bruscamente contro il cancello di un deposito abbandonato in via Mongibello. I carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane, un 19enne catanese residente a Belpasso, mentre gli altri due veicoli che componevano la colonna sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce nel centro abitato.

I controlli nei confronti del 19enne

Nel corso del controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore. L’auto su cui viaggiava è risultata rubata ed è stata successivamente restituita al legittimo proprietario. Le successive perquisizioni effettuate presso l’abitazione del giovane hanno consentito di rinvenire, nascosta all’interno di un letto contenitore nella sua stanza, una munizione calibro 9, immediatamente sequestrata.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Blitz Drug Parking, 10 misure cautelari per spaccio tra Comiso e Vittoria
Leggi la notizia

Un inseguimento ad alta velocità tra le strade statali del Catanese si è concluso con l’arresto di un 19enne, accusato di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni. È quanto emerso da un’operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo e della sezione Radiomobile di Paternò. L’inseguimento lungo la strada […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze