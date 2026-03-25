Foto di carabinieri

Un inseguimento ad alta velocità tra le strade statali del Catanese si è concluso con l’arresto di un 19enne, accusato di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni. È quanto emerso da un’operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo e della sezione Radiomobile di Paternò.

L’inseguimento lungo la strada statale 284

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo lungo la strada statale 284, hanno notato tre veicoli sopraggiungere dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta e a distanza ravvicinata. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i carabinieri, i quali hanno invertito la marcia iniziando a tallonare la colonna.

L’inseguimento, proseguito per circa dieci chilometri anche lungo la statale 121, si è concluso nella frazione di Piano Tavola, nel territorio di Belpasso. Qui il conducente di un’utilitaria bianca, dopo una guida definita particolarmente pericolosa, ha imboccato la zona industriale a forte velocità, ignorando anche la segnaletica di stop, fino a fermarsi bruscamente contro il cancello di un deposito abbandonato in via Mongibello. I carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane, un 19enne catanese residente a Belpasso, mentre gli altri due veicoli che componevano la colonna sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce nel centro abitato.

I controlli nei confronti del 19enne

Nel corso del controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore. L’auto su cui viaggiava è risultata rubata ed è stata successivamente restituita al legittimo proprietario. Le successive perquisizioni effettuate presso l’abitazione del giovane hanno consentito di rinvenire, nascosta all’interno di un letto contenitore nella sua stanza, una munizione calibro 9, immediatamente sequestrata.