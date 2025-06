Inseguimento dei carabinieri a Bagheria. In auto c’erano 20 chilogrammi di hashish

Foto pagina Facebook carabinieri

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Bagheria, che ha portato all’arresto di sei uomini, cinque residenti nel Comune in provincia di Palermo, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, e un 30enne palermitano. L’intervento è scattato in una zona isolata dove quattro dei sei soggetti sono stati sorpresi mentre, a bordo di due auto, si scambiavano alcune buste sospette. Alla vista dei militari, una delle vetture ha tentato la fuga lanciandosi a tutta velocità lungo la provinciale 127. Dopo un breve inseguimento, la corsa è stata bloccata da una seconda pattuglia.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti oltre 20 chilogrammi di hashish e diverse migliaia di euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Le perquisizioni si sono estese all’abitazione di un altro dei coinvolti, dove i carabinieri hanno scoperto una pistola Beretta 92 S calibro 9×21, due caricatori e 18 proiettili, oltre al materiale per il confezionamento della droga.Tutti gli arresti sono stati convalidati dal gip del tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per i sei indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.