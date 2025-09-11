Catania, insegue la ex con lo scooter e prende a calci la sua auto

11/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna di 46 anni a Catania si è accorta di essere seguita dal proprio ex convivente che, a bordo di uno scooter, aveva preso a calci la portiera della sua auto per costringerla a fermarsi. Immediatamente la donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri sono riusciti a localizzare la vittima e il 49enne catanese che la stava inseguendo. Intervenuti sul posto, i militari hanno bloccato l’uomo e lo hanno poi arrestato per atti persecutori. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La vittima ha formalizzato poi una querela anche per
precedenti episodi di violenza e minacce subite, raccontando anche che non era la prima
volta che l’ex la pedinava.

