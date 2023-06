Beach soccer: le due squadra catanesi in campo per la coppa Italia e il direttore Palma

Ci siamo. L’attesa è terminata. Domani prenderà il via la Coppa Italia di Beach Soccer. Quattro giorni di gare e spettacolo nella cornice dell’Arena di Vasto che si concluderanno domenica 11 giugno, quando verrà decretato il vincitore. La competizione si svolgerà con gare di sola andata, secondo la formula che prevede incontri definiti in base al Ranking elaborato sulla base del piazzamento nella Coppa Italia 2022 e, in maniera residuale, del miglior piazzamento nel Campionato di Serie A 2022. Pisa, oltre a essere la detentrice della coppa, è la favorita per portare a casa anche questo trofeo, dopo aver conquistato domenica 2 giugno la SuperCoppa di Lega a spese del Catania BS.

Lutto

La prima delle due squadre etnee a scendere sulla sabbia sarà il Catania SSD che domani alle 11.15 affronterà Roma BS. Partita importante per i rossazzurri del duo tecnico Giuffrida-Bonanno che dovranno confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime due gare della serieAon. I successi in campionato contro Milano, ai rigori, e Lamezia hanno dimostrato che la squadra pensata e costruita dal general manager Alessandro Di Benedetto ha qualità e potenzialità per poter staccare senza difficoltà il pass per le final eight. Ma quando fatto vedere dal Catania Ssd a San Benedetto del Tronto non può bastare e soprattutto non può aver saziato la fame di vittorie del club rossazzurro. Ancora una volta ci si affiderà all’estro e alla classe del brasiliano Eudin, cinque reti per lui nelle prime due gare, anche perché mancherà lo svizzero Ott. Ma al fianco del laterale sudamericano ci saranno altri giocatori di qualità come Luis Henrique, Luciano Mario Siric, capitan Davide Ardizzone, suo l’ultimo penalty che ha regalato il successo contro la Città di Milano e lo spagnolo Jaime Vera. L’altra catanese, invece, sfiderà l’Icierre Lamezia alle 16:00. Per il Catania BS sarà una partita speciale da giocare col massimo impegno e concentrazione per commemorare nel modo migliore Santo Palma, direttore del club etneo nel 2014 e nel 2021, scomparso prematuramente nella notte tra domenica e lunedì scorso. Zurlo e compagni osserveranno un minuto di silenzio e giocheranno col lutto al braccio. «Il direttore – ha detto Emmanuele Zurlo – era una persona speciale. Con lui mio condiviso tanti bei momenti e tante vittorie ottenute con questo club. Sono tristissimo perché è andata via una persona a cui tutti volevamo bene. Era venuto a trovarci poco prima della partenza per San Benedetto. Ci siano abbracciati. Se avessi saputo che sarebbe stata l’ultima volta, l’avrei tenuto stretto per non farlo andare via. Giocheremo per lui e proveremo a portare a casa la Coppa Italia per commemorare al meglio la sua memoria».