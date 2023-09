Foto della pagina Facebook Parco Archeologico di Segesta - Sito Istituzionale - Beni Culturali.

Sicilia, aperture serali a un euro di musei e parchi per le Giornate europee del patrimonio

Numerosi i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura in Sicilia che, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, aderiranno alle Giornate europee del patrimonio (Gep). L’iniziativa quest’anno avrà come tema Patrimonio InVita :saranno due giornate di visite guidate e iniziative speciali utili a riflettere sul patrimonio culturale immateriale. Nelle due giornate sarà possibile accedere ai luoghi di cultura con orari e costi ordinari, mentre per l’apertura straordinaria serale di sabato 23 settembre, che sarà di tre ore, si pagherà un biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro, escluse le gratuità previste per legge. Si segnalano di seguito i siti che hanno aderito all’iniziativa. A Palermo il Museo archeologico Salinas effettuerà orario continuato fino alle 22 nella giornata di sabato 23, con biglietto d’ingresso di un euro e apertura in orario antimeridiano domenica 24. Sarà inoltre possibile un percorso di visita nelle sale espositive del museo con un calice di vino nel chiostro (costo attività e calice di vino a otto euro, mentre il costo della sola attività è di cinque euro, a cui si somma l’ingresso a un euro). Sempre al Salinas, alle ore 19 di sabato, ci sarà un laboratorio dedicato ai bambini: Un giorno da artigiano. Alla riscoperta del mondo antico attraverso i reperti del museo archeologico Salinas. Dopo un percorso di visita che si concentrerà su alcuni aspetti della cultura e della vita quotidiana degli antichi greci, i bambini potranno realizzare piccoli manufatti in argilla, ispirandosi a quelli osservati nelle sale del museo (costo attività cinque euro e ingresso a un euro). Il Museo d’arte moderna e contemporanea Riso resterà aperto sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 18,30. Sarà inoltre possibile prendere parte a un ciclo di visite guidate organizzato da CoopCulture nella giornata di sabato 23 alle 19,30, con un approfondimento sulla nuova collezione Percorsi di memoria che conduce a riflessioni sui temi della vita, della morte e del corpo (costo attività cinque euro e ingresso a un euro). Aperture straordinarie anche per la Casina Cinese (sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13); il Villino Florio (sabato e domenica orario diurno, con ingresso gratuito); il Complesso monumentale di San Giovanni degli Eremiti (sabato 23 dalle 9 alle 18,30, con apertura straordinaria dalle 20 alle 23 al costo di un euro e domenica dalle 9 alle 13).

Ad Agrigento, invece, sabato 23 sarà possibile effettuare visite guidate al sito archeologico Vito Soldano di Canicattì. Un’apertura straordinaria del sito con l’inaugurazione dell’antiquarium e la presentazione del progetto di recupero e tutela paesaggistica, che prevede l’espianto di un vecchio vigneto e l’impianto di un vitigno a bacca bianca da mosto. L’attività prevede tre turni (alle 11,30, alle 12 e alle 12,30) suddivise in due momenti: introduzione al contesto archeologico e visita alle rovine con gli archeologi di CoopCulture, a cui segue la visita all’antiquarium con introduzione e presentazione dei reperti. Agli ospiti verrà offerto un rinfresco con prodotti realizzati da imprese del territorio. Domenica 24, invece, andrà in scena l’opera dei pupi al Museo Griffo, con ingresso gratuito per bambini di tutte le età a cura del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino.

Nella provincia di Messina, il Parco archeologico di Tindari effettuerà le consuete aperture diurne sabato 23 e domenica 24 e un’apertura serale straordinaria sabato 23 con biglietto ridotto al costo di un euro per i seguenti siti di pertinenza del Parco: area archeologica di Alesa Arconidea, area archeologica di Tindari, Antiquarium di Milazzo, Terme Romane di Capo d’Orlando, Villa Romana di Patti Marina. Nelle stesse giornate sono previsti anche alcuni spettacoli, realizzati nell’ambito del progetto Il sorriso degli Dei, promosso dal parco in collaborazione con la Pro loco, a ingresso gratuito, che avranno luogo il 23 settembre alle 16 ad Alesa (Tusa) Alesa tra musica, storia e natura e ancora, sempre ad Alesa, alle 18 Tre tenori in concerto Pietro di Paola, Alberto Munafò, Francesco Allegra. Mentre il 24 settembre a Villa Romana a Patti Marina alle 18 andrà in scena lo spettacolo E l’amore sorride agli Dei. All’iniziativa ha aderito anche il Parco archeologico Isole Eolie, che per l’occasione effettuerà l’apertura serale sabato 23, dalle 20 alle 23, a un euro. In occasione delle Giornate europee anche la Biblioteca regionale di Messina Giacomo Longo organizzerà una mostra bibliografico-documentale sulla musica a Messina, che avrà luogo sabato 23 settembre alle 18 nel salone eventi della stessa, alla quale farà seguito, nella sala lettura, una conferenza tematica. La mostra resterà fruibile fino a giovedì 19 ottobre negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13; mercoledì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17,30). Nella provincia di Ragusa, il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica effettuerà le seguenti aperture straordinarie: sabato 23, dalle 10 alle 22, sarà possibile visitare il complesso monumentale dell’ex Convento della Croce a Scicli, il Museo archeologico regionale di Kamarina, il parco della Forza di Ispica e il Museo archeologico Ibleo di Ragusa; la giornata di domenica 24 sarà invece dedicata al complesso monumentale dell’ex Convento della Croce a Scicli (dalle 13,30 alle 19), al parco della Forza di Ispica (dalle 14 alle 20), al Museo archeologico Ibleo (dalle 9 alle 14), all’area archeologica di Cava di Ispica a Modica (dalle 9 alle 14).

Mentre nel Trapanese, il Parco archeologico di Segesta garantirà l’apertura nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 dalle 9 alle 18 (al costo di otto euro biglietto intero, cinque euro ridotto), con un’apertura straordinaria serale il sabato dalle 20,30 alle 24 al costo simbolico di un euro. Sarà inoltre possibile partecipare ad alcune specifiche iniziative: sabato 23 settembre, alle 11 e alle 17, previste due visite gratuite alla mostra in corso Elyma guidate dallo stesso artista Gandolfo Gabriele David, mentre alle 19,30 è previsto un concerto gratuito dell’Ente Luglio musicale trapanese. È possibile partecipare, alle 21 e alle 22.15, a Segesta sotto le stelle, la visita guidata condotta da CoopCulture alla luce di lanterne, in modo da scoprire un mondo antico, popolato da miti e racconti tramandati per millenni (costo della visita pari a sette euro). L’area monumentale di Selinunte, sabato 23 e domenica 24, offrirà un’apertura dalle 9 alle 19 con biglietto d’ingresso al costo di nove euro. E un’apertura straordinaria sabato 23 dalle 20 a mezzanotte a un euro. In quest’occasione, alle 21 sarà possibile assistere a Notte di stelle a Selinunte, un incontro con i ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica – Osservatorio astronomico di Palermo, per osservare il cielo con il telescopio e scoprire insieme le costellazioni e la luna. Domenica 24, invece, visita guidata facoltativa e a pagamento dalle 10,15 alle 11,45 L’archeologo racconta i segreti dei templi di Selinunte. Il Museo del Satiro di Mazara del Vallo effettuerà le aperture diurne sabato e domenica dalle 9 alle 20 al costo di sei euro e l’apertura straordinaria di sabato dalle 20 a mezzanotte al costo di un euro; il Museo Castello Grifeo di Partanna garantirà un’apertura continuata dalle 9 alle 20 nelle giornate di sabato e domenica al costo di quattro euro e una straordinaria di sabato 23 dalle 20 a mezzanotte.

A Marsala il Parco archeologico Lilibeo, oltre all’apertura straordinaria serale di sabato 23, a partire dalle 19,15 ha previsto due iniziative legate ai valori europei di cittadinanza attiva e legalità e alla migliore conoscenza del patrimonio storico archeologico e monumentale del Parco, nell’ambito del Festival Le Vie dei Tesori. Nello specifico, sabato 23 alle 10 nella sala conferenze del museo avrà luogo un incontro con l’avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, autrice del libro Giulio fa cose; alle 12 seguirà la cerimonia di inaugurazione della panchina Verità e giustizia per Giulio Regeni, alla presenza di istituzioni e associazioni coinvolte nell’iniziativa. L’opera verrà installata nel sagrato antistante alla chiesa di San Giovanni al Boeo, in prossimità del Lungomare Boeo. Sempre nella giornata di sabato 23, dalle 10 alle 13, sarà possibile effettuare visite guidate nei siti monumentali del Parco meno conosciuti, con inediti percorsi di visita ed esperienze a cantiere aperto, in particolare nel complesso di Santa Maria della Grotta, nella Latomia dei Niccolini, nella Casa romana con mosaici presso il Teatro Impero, nell’Ipogeo di Crispia Salvia, nella Grotta della Sibilla. Domenica 24 il programma prevede, dalle 9 alle 13, la visita della Grotta della Sibilla nella chiesa San Giovanni Battista, mentre dalle 10 alle 13 la visita della Casa Romana con mosaici nel Teatro Impero, adiacente all’ingresso del Parco, e ancora la visita dell’Ipogeo di Crispia Salvia.