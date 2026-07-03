immagine creata con l'intelligenza artificiale

Informazioni in cambio di benzina: per questo un finanziere è finito in carcere. Secondo quanto ricostruito nel corso delle investigazioni, l’uomo avrebbe fornito informazioni a un piccolo imprenditore che trasportava carburante. Fondamentali notizie sulla presenza di posti di blocco dei colleghi nella zona di Termini Imerese, in provincia di Palermo. In cambio, un finanziere in servizio al gruppo di Termini avrebbe ricevuto benzina.

Il finanziere finito in carcere per le informazioni in cambio di benzina

La giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese Ericina Cirincione ha disposto il carcere per il militare e i domiciliari per il trasportatore. I due sono accusati a vario titolo di violazione di segreti d’ufficio, corruzione, peculato e falsità ideologica. Nel dettaglio, stando a ciò che è stato possibile ricostruire finora, il finanziere avrebbe dato informazioni sui posti di blocco all’imprenditore in cambio di benzina gratis.

La ricostruzione delle indagini

Secondo le indagini, il carburante agricolo trasportato dal piccolo imprenditore non sarebbe finito alle aziende, ma in qualche distributore di benzina. Per trasportarlo, l’imprenditore voleva essere certo di non trovare per strada controlli e posti di blocco. Così si rivolgeva al finanziere, che gli avrebbe fornito preziose indicazioni. Da qui l’indagine e i provvedimenti della magistratura.