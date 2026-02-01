Catania, scappa dal posto di blocco e investe un poliziotto: ai domiciliari 34enne

01/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Voleva sfuggire a un posto di blocco, ma ha peggiorato la situazione: succede a Catania, dove un pregiudicato di 34 anni è stato arrestato dopo aver compiuto varie infrazioni e investito anche un poliziotto. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza. Bloccato dall’alt degli agenti e controllato, il guidatore è risultato senza patente e assicurazione. Per evitare le conseguenze, il 34enne ha pensato di fuggire a tutta velocità, imboccando anche alcune trafficate strade contromano, con il rischio di investire i passanti e provocare incidenti con gli altri mezzi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, ma neanche questo è bastato. Quando uno degli agenti è sceso dalla volante, il guidatore ha accelerato e lo ha investito, colpendolo alle gambe. Fermato dal collega, a quel punto il 34enne aveva accumulato guai su guai: finendo agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a tutte le sanzioni per le infrazioni stradali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze