Voleva sfuggire a un posto di blocco, ma ha peggiorato la situazione: succede a Catania, dove un pregiudicato di 34 anni è stato arrestato dopo aver compiuto varie infrazioni e investito anche un poliziotto. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza. Bloccato dall’alt degli agenti e controllato, il guidatore è risultato senza patente e assicurazione. Per evitare le conseguenze, il 34enne ha pensato di fuggire a tutta velocità, imboccando anche alcune trafficate strade contromano, con il rischio di investire i passanti e provocare incidenti con gli altri mezzi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, ma neanche questo è bastato. Quando uno degli agenti è sceso dalla volante, il guidatore ha accelerato e lo ha investito, colpendolo alle gambe. Fermato dal collega, a quel punto il 34enne aveva accumulato guai su guai: finendo agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a tutte le sanzioni per le infrazioni stradali.