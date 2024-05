Ragusa, indebiti crediti d’imposta: sequestrati 490mila euro a un imprenditore dei trasporti

Il legale rappresentante di una società di Comiso (in provincia di Ragusa), operante nel settore dei trasporti e della logistica, è stato denunciato dai finanzieri per avere indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al Pnrr per oltre 704mila euro, di cui circa 490mila euro già portati in compensazione.

I militari di Vittoria hanno appurato che, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023, la società avrebbe comunicato all’Agenzia delle entrate una serie di investimenti in beni strumentali per ottenere agevolazioni fiscali, in violazione di quanto previsto dalla specifica normativa, in quanto il settore in cui l’azienda opera è escluso dal beneficio e i beni acquistati sono risultati usati e non nuovi. Inoltre, in alcuni casi, sono stati presentati solo dei preventivi, ai quali non è seguito l’acquisto reale del bene, che hanno comunque contribuito ad aumentare l’ammontare del credito indebitamente maturato.

L’imprenditore è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebita compensazione. Il giudice per le indagini preliminari di Ragusa, su richiesta della procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, pari alla somma indebitamente compensata, quantificata in oltre 490mila euro. I carabinieri di Vittoria hanno eseguito il provvedimento procedendo al sequestro conti correnti, beni immobili e terreni e al blocco, tramite l’apposita procedura di sospensione degli F24 dell’Agenzia delle entrate, del rimanente credito pari a oltre 200mila euro.