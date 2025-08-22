Le indagini sulla truffa delle finte multe del Comune di Catania: i segni per riconoscerle

22/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sul caso delle finte multe del Comune di Catania trovate nel territorio di Taormina nei giorni scorsi, adesso ci sono delle indagini in corso. A darlo sapere è comando della polizia locale del capoluogo etneo con un comunicato ufficiale. Negli ultimi giorni, infatti, nella cittadina in provincia di Messina sono stati trovati numerosi documenti contraffatti riportanti l’intestazione dei vigili urbani di Catania e con un Qr code per il pagamento immediato di una presunta sanzione.

La polizia municipale fa sapere che «tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dal comando, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita». I falsi verbali, inoltre, presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento, come la data incompleta, l’assenza di targa, luogo e orario della presunta infrazione e la mancanza di indicazioni sulle modalità di pagamento alternative al Qr code. Il Comando invita pertanto i cittadini a non effettuare alcun pagamento sulla base di questi documenti e a verificare sempre l’autenticità di ogni verbale.

Eventuali documenti sospetti devono essere segnalati contattando il numero 095531333 o inviando una comunicazione all’indirizzo pm.ufficiopg@comune.catania.it. La polizia locale, infine, ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare simili condotte fraudolente: conservare una copia del documento contraffatto e, se possibile, fotografarlo, rappresenta un contributo utile per agevolare le indagini in corso e garantire la tutela della sicurezza stradale.

