Finte multe del Comune di Catania sui mezzi parcheggiati a Taormina: l’avviso anti-truffa dei vigili

Foto di Alice Ferlito

«Attenzione a presunti verbali falsi recanti l’intestazione Comune di Catania». L’avviso ai cittadini arriva dal comando di polizia municipale di Taormina. I cui agenti, durante gli ultimi controlli effettuati sul noto litorale messinese, avrebbero trovato delle strane multe, «presumibilmente contraffatte», con l’intestazione del comune etneo e un qr code per effettuare il pagamento. A far dubitare i vigili dell’autenticità dei verbali sono «anomalie grafiche e contenutistiche evidenti», tra cui l’assenza del giorno – riportando solo l’indicazione 08/2025 -, l’orario della contestazione e persino la targa dell’auto. Stranezze tali da far sospettare una truffa – per ottenere dei pagamenti illeciti – più che la furbata di mostrare una multa precedente per evitarne un nuova. Per questo, la polizia locale di Taormina invita i cittadini «a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente al comando qualsiasi documento o attività sospetta». Non troppo difficile da individuare, specie considerato che – nonostante il sentire comune – Taormina ricade comunque nella città metropolitana di Messina. In ogni caso, i vigili della nota località turistica hanno già avvertito i colleghi di Catania «per gli opportuni accertamenti e le azioni di competenza». In caso di dubbi su un eventuale verbale trovato sul proprio mezzo o per segnalare l’illecito è possibile contattare la polizia locale di Taormina al numero 0942610201 o all’indirizzo e-mail polizialocale@comune.taormina.me.it.