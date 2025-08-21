Foto di Alice Ferlito

Finte multe del Comune di Catania sui mezzi parcheggiati a Taormina: l’avviso anti-truffa dei vigili

21/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Attenzione a presunti verbali falsi recanti l’intestazione Comune di Catania». L’avviso ai cittadini arriva dal comando di polizia municipale di Taormina. I cui agenti, durante gli ultimi controlli effettuati sul noto litorale messinese, avrebbero trovato delle strane multe, «presumibilmente contraffatte», con l’intestazione del comune etneo e un qr code per effettuare il pagamento. A far dubitare i vigili dell’autenticità dei verbali sono «anomalie grafiche e contenutistiche evidenti», tra cui l’assenza del giorno – riportando solo l’indicazione 08/2025 -, l’orario della contestazione e persino la targa dell’auto. Stranezze tali da far sospettare una truffa – per ottenere dei pagamenti illeciti – più che la furbata di mostrare una multa precedente per evitarne un nuova. Per questo, la polizia locale di Taormina invita i cittadini «a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente al comando qualsiasi documento o attività sospetta». Non troppo difficile da individuare, specie considerato che – nonostante il sentire comune – Taormina ricade comunque nella città metropolitana di Messina. In ogni caso, i vigili della nota località turistica hanno già avvertito i colleghi di Catania «per gli opportuni accertamenti e le azioni di competenza». In caso di dubbi su un eventuale verbale trovato sul proprio mezzo o per segnalare l’illecito è possibile contattare la polizia locale di Taormina al numero 0942610201 o all’indirizzo e-mail polizialocale@comune.taormina.me.it.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Gli spari, l’inseguimento e, infine, l’incidente: dieci uomini in moto agitano la notte di San Giovanni Galermo
Leggi la notizia

«Attenzione a presunti verbali falsi recanti l’intestazione Comune di Catania». L’avviso ai cittadini arriva dal comando di polizia municipale di Taormina. I cui agenti, durante gli ultimi controlli effettuati sul noto litorale messinese, avrebbero trovato delle strane multe, «presumibilmente contraffatte», con l’intestazione del comune etneo e un qr code per effettuare il pagamento. A far […]

Stop al caro voli in Sicilia, arrivano i prezzi bloccati. Ma restano dubbi e criticità sulla continuità territoriale
Leggi la notizia

«Attenzione a presunti verbali falsi recanti l’intestazione Comune di Catania». L’avviso ai cittadini arriva dal comando di polizia municipale di Taormina. I cui agenti, durante gli ultimi controlli effettuati sul noto litorale messinese, avrebbero trovato delle strane multe, «presumibilmente contraffatte», con l’intestazione del comune etneo e un qr code per effettuare il pagamento. A far […]

Sequestrate nel Catanese 4 tonnellate di pasta piena di parassiti: alcune confezioni erano già sullo scaffale
Leggi la notizia

«Attenzione a presunti verbali falsi recanti l’intestazione Comune di Catania». L’avviso ai cittadini arriva dal comando di polizia municipale di Taormina. I cui agenti, durante gli ultimi controlli effettuati sul noto litorale messinese, avrebbero trovato delle strane multe, «presumibilmente contraffatte», con l’intestazione del comune etneo e un qr code per effettuare il pagamento. A far […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]