Incidenti stradali, nel 2024 investiti e uccisi 475 pedoni: 37 in Sicilia

In Italia nel 2024 sono state investite e uccise 475 persone, cioè una ogni 18 ore. Emerge dall’ultimo report curato da Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps) in collaborazione con Sapidata. Secondo l’analisi realizzata, il dato è in aumento rispetto al 2023: +7,9 per cento. Si tratta di 313 uomini – nel 2023 erano stati 283 – e 162 donne, cioè cinque in più dell’anno prima. Dal report emerge anche che più di una persona su due (per la precisione il 53 per cento) aveva più di 65 anni, mentre 15 sono state le vittime minorenni. Nel documento diffuso da Asaps si legge che «nel 2023 Istat aveva contato 485 decessi con un dato consolidato. È perciò certo che, non riuscendo Asaps a intercettare tutti i decessi che avvengono in ospedale nei 30 giorni successivi il sinistro, nel 2024 si supereranno i dati tragici dell’anno precedente».

Dall’analisi dei numeri delle singole Regioni, emerge che in Lombardia ci sono stati 79 decessi (l’anno scorso erano stati 51), nel Lazio 59, in Campania 53, in Emilia-Romagna 41, in Toscana 38, in Sicilia 37, in Veneto 34, in Piemonte 25, in Abruzzo 19 e in Liguria 17.