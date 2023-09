Tangenziale di Catania: incidenti e lunghe code in direzione dei caselli di San Gregorio

Due distinti incidenti stradali stanno creando pesanti ripercussioni al traffico veicolare lungo la tangenziale di Catania, in direzione dei caselli di San Gregorio. Il primo sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Misterbianco, mentre l’altro all’altezza di quello per San Giovanni Galermo. Diversi veicoli coinvolti ma non ci sarebbero persone ferite in maniera grave. Sul posto, oltre al 118, ci sono gli agenti della polizia stradale.