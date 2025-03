Palermo, 270 incidenti in due anni a causa delle buche nelle strade

Buche, più o meno larghe e più o meno profonde, e asfalto dissestato hanno causato, nel 2023 e nel 2024, 270 incidenti a Palermo. In particolare sono 105 nel 2023 e 164 nel 2024. Lo dice la polizia municipale del capoluogo rispondendo a una richiesta del consigliere comunale del Movimento cinque stelle Antonino Randazzo.

Questi sono solo gli incidenti denunciati e registrati dai vigili urbani e che riguardano il coinvolgimento di scooter e auto. Sono innumerevoli gli incidenti non denunciati da persone che erano su un veicolo o che camminavano a piedi. In base a questi dati resi noti dal M5s, il sito d’informazione Palermo oggi ha stilato una classifica delle strade più pericolose che vede viale Regione siciliana al primo posto con 50 incidenti (34 nel 2024), seguita, l’anno scorso, da via Messina Marine, via Lanza di Scalea, viale Michelangelo, corso dei Mille e via Crispi.