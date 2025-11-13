Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, lungo viale Mediterraneo, poco prima dello svincolo Canalicchio, in direzione San Gregorio di Catania. Per cause che verranno accertate si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e una macchine Citroen. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto. A prestare i primi soccorsi alla vittima, rimasta cosciente dopo l’impatto, sono stati alcuni automobilisti e motociclisti in transito lungo l’arteria. Inevitabili le code. Si attende l’arrivo del 118.