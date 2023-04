Viagrande: un’auto ha sfondato una rete ed è rimasta in bilico a tre metri d’altezza

Un’auto ha urtato violentemente un muro con rete di recinzione, sfondandolo e rimanendo in equilibrio precario sull’orlo di un terrapieno alto circa tre metri. L’incidente stradale è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21, all’altezza del numero civico 4 in via Sandro Pertini a Viagrande, in provincia di Catania. Alla guida della Peugeot 106 c’era un uomo che è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Acireale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Sono stati i pompieri a mettere in sicurezza il veicolo riportandolo sulla carreggiata. Solo a quel punto, gli operatori sanitari del 118 hanno potuto soccorrere l’autista e trasportarlo in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania.