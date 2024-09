Catania, auto si ribalta in via Passo Gravina. Ferita una ragazza di 25 anni

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 17.15 a Catania, lungo via Passo Gravina. Una macchina, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Ferita una ragazza di 25 anni. La giovane, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, ha perso conoscenza e si è ripresa dopo l’intervento del 118. Prima di essere soccorsa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poiché la 25enne è rimasta incastrata all’interno del veicolo. I soccorritori dopo avere effettuato le prime cure hanno trasferito la ferita, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.