Chiusa la statale Palermo – Sciacca a causa di un grave incidente stradale. Pertanto, la strada statale 624 Palermo- Sciacca tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone è al momento interdetta al traffico. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Chiusura tratto al km 13,200 nel comune di Monreale. Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.