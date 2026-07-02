Scontro tra treno e autocarro a Cefalù, tratta ferroviaria interrotta

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente sulla linea MessinaPalermo: a Cefalù in contrada Vallone di Falco, un treno si è scontrato con un autocarro. Sul posto dell’incidente tra il treno e l’autocarro stanno intervenendo i vigili del fuoco. La tratta ferroviaria è interrotta. Il conducente del veicolo ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale. Sul treno, che trasportava merci, c’erano solo i due macchinisti che sono illesi. Danni materiali si registrano ai mezzi di trasporto. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità dell’impatto tra i due mezzi.

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